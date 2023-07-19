本拠地ヤンキース戦に「2番・DH」で出場米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、本拠地ヤンキース戦に「2番・DH」で出場。5回の第3打席、1死一塁の場面で、6月に完全試合を達成した右腕ドミンゴ・ヘルマン投手から一塁線を抜く右翼線三塁打を放ち、チームに貴重な追加点をもたらした。米実況席は「この球は破壊されました！」と衝撃を伝えた。背番号「0」のパーフェクト男も飲み込んだ。マウンド上には6
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