いまから30年ほど前、1990年代初めにヘアヌード写真ブームというものがあり、有名女優があいついで写真集を出した。そのなかで杉本彩も1993年、ファッション写真家の川島文行の撮影によるヘアヌード写真集『ENFIN（アンフェン）』を刊行して注目される。【画像】全裸でSMシーンを熱演…杉本彩の写真を見る（全17枚）杉本はそれまでにも、モデルや歌手として露出度の高い過激な衣装を何度となく披露してきた。それだけに、ヌー