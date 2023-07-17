【モデルプレス＝2023/07/17】平野紫耀が17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ファンからの質問に回答し、好きな俳優を明かした。【写真】平野紫耀が好きな俳優◆平野紫耀の好きな俳優は？ストーリーズの質問箱機能を使用してファンからの質問に続々と返信した平野。「好きな俳優さんはー？」というコメントには「小栗の旬さん」と回答した。◆平野紫耀＆小栗旬の再共演に期待の声平野はTBS系ドラマ「花より男子」シリーズの