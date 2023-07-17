元テレビ東京のテレビプロデューサー・佐久間宣行氏、「さらば青春の光」の森田哲矢、「オズワルド」の伊藤俊介がＭＣを務めるフジテレビ系「オールナイトフジコ」（金曜・深夜０時５５分）が１４日深夜に放送された。番組冒頭、森田が「なんかとんねるずの石橋さんと（爆笑問題の）太田さんの対談で、この番組のことをしゃべっていたと」と切り出すと、佐久間氏は「ＡＢＥＭＡの対談ね」と相づちを打った。森田は「その中で太