２０２０年東京オリンピック（五輪）で話題になった「段ボールベッド」を来年開催されるパリオリンピック（五輪）選手村でも使用する。１４日（現地時間）のロイター通信、ＡＦＰ通信などによると、パリ五輪組織委員会は東京五輪のベッドマットレス供給会社エアウィーブと契約した。エアウィーヴはパリ五輪選手村、パラリンピック選手村とメディアヴィレッジなどオリンピック・パラリンピック参加者の宿泊施設にベッド・マットレス