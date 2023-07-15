ハライチの澤部佑さんがMCを務める人気番組『爆買い☆スター恩返し』（フジテレビ、金曜午後8時〜）は、芸能人が地元の飲食店や商店などで、ご当地グルメや特産品を爆買いして地元の人たちに恩返しをしていく内容が魅力です。2023…ハライチの澤部佑さんがMCを務める人気番組『爆買い☆スター恩返し』（フジテレビ、金曜午後8時〜）は、芸能人が地元の飲食店や商店などで、ご当地グルメや特産品を爆買いして地元の人たちに恩返しを