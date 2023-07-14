アサヒ飲料は、「三ツ矢サイダークラシック1970」PET500mlを、7月25日から期間限定発売します。 同商品は、1970年代に発売していた「三ツ矢サイダー」の商品設計をベースに、当時の味わいを現代風に再現した炭酸飲料。 中味は、“磨かれた水”や“果実などから集めた香り”、“非加熱製法”という、三ツ矢サイダーの特徴はそのままに、優しい砂糖の甘みとライムの香りがしっかりと感じられるまろやかな味わいが楽し