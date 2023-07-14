ミスタードーナツ、そう、通称「ミスド」が絶好調だ。掃除用品や掃除サービスのレンタル等を行う、運営会社の「ダスキン」が発表した2023年3月期通期決算によると、営業利益は前期比51・2％増の54億円超。'15年3月期に1316店あった店舗が、'22年3月期時点で979店舗になり、約340店舗も縮小するなど、かつては収益性が低下し赤字が続いたことで、閉店ラッシュに見舞われていた。原材料価格の高騰などで苦戦が強いられる外食チェー