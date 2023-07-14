ＮＰＢは１４日、「マイナビオールスターゲーム２０２３」（１９日・バンテリンドーム、２０日・マツダスタジアム）で実施されるホームランダービーの出場選手を発表した。組み合わせは１８日の前日イベントで発表される。【セ・リーグ】ＤｅＮＡ・牧秀悟巨人・岡本和真中日・細川成也ＤｅＮＡ・宮崎敏郎【パ・リーグ】日本ハム・万波中正ソフトバンク・柳田悠岐オリックス・杉本裕太郎西武・中村剛也２分間球数無制限で本塁打