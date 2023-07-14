日本代表MF鎌田大地の新天地にアトレティコ・マドリーが浮上した。13日、伊『カルチョ・メルカート』の記者ダニエル・ロンゴ氏がツイッターで伝えている。鎌田は今夏にフランクフルトを退団。新天地には最有力だったミランに加え、ユベントスなどイタリア勢の関心が伝えられていた。パオロ・マルディーニ氏のスポーツディレクター退任によりミラン行きは破談の可能性が高まっているが、それでもいまだに争奪戦は続いている。