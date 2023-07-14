通常、結婚後の恋愛は「いけないこと」とされている。結婚している人との恋愛も「いけないこと」だ。刑法上の罪ではないが、世間からのそしりは免れないし、民法上、損害賠償が発生することもありうる。ただ、そこは「価値観」の問題で、不倫をいけないことだと思っていない人もいる。結婚後に本当に好きな人に出会うこともあれば、こっそり恋愛してしまうこともあるだろう、人間だものと感じている人も実際には少なくない。自