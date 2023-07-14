仕事相手からの連絡にはすぐに応じるべきなのか。行動経済学コンサルタントの相良奈美香さんは「人はサービスの内容よりも、かかった時間を評価する。きちんと時間をかけたほうがいい場合もある」という――。※本稿は、相良奈美香『行動経済学が最強の学問である』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Moyo Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Moyo Studio■人は「サービスの内容」
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