米番組で議論「ニューヨークだけでなくどこに行っても必見のチームに」エンゼルスの大谷翔平投手が今夏トレードで放出されるとなれば、獲得する球団は“莫大な対価”が必要となる。ただ、加入による見返りが計り知れないのも、また事実。ニューヨークのスポーツラジオ局「WFAN」の番組「TIKI ＆ TIERNY」では、超有望株の22歳を放出することになっても納得だとした上で、「オオタニの登板日は毎回立ち見が出る。収益が5倍になる