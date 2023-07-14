複数の米メディアも強調「危機を乗り越えるための戦力に」エンゼルス・大谷翔平投手をめぐる今夏のトレード移籍は、可能性が低いとされながらも憶測は尽きない。期限が迫る中、“最有力候補”として複数の米メディアで取り上げられているのがヤンキース。米スポーツ局「ESPN」の番組「ゲットアップ」では、大物レポーターとして知られるバスター・オルニー氏が「ヤンキースは大金を払うことに意欲的だと私は確信しています」と断