西武中村は死球を受けたが…ボールがユニホームにすっぽり■西武 4ー2 ソフトバンク（13日・PayPayドーム）西武の中村剛也内野手が13日にPayPayドームで行われたソフトバンク戦で受けた“珍死球”が心配とともに話題をさらっている。痛そうにお腹を抱え、トレーナーがベンチから飛び出す。するとおかわり君は、ユニホームの間から白球を取り出し、審判に手渡し。まさかの光景は「今年トップクラスの珍プレー笑」「これがほんとの