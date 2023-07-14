およそ3時間で犯罪を完遂札幌市の繁華街「すすきの」のホテルの客室で北海道恵庭市に住む男性Aさん（62）が殺害され、頭部が持ち去られた事件。道警は、Aさんと一緒にいた人物Xを容疑者と見てその行方を追っているが、捜査は難航している。そんな中で浮上してきたのが、「通り魔」「薬物」というキーワードなのだという。【写真】頭部切断が行われた部屋実際の写真をみる7月1日、自宅を出て札幌市内に向かったAさんは市内の