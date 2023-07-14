ディズニー＆ピクサーの最新作『マイ・エレメント』（8月4日公開）では『カールじいさんの空飛ぶ家』のその後を描き、カールじいさんの“集大成”となる短編映画『カールじいさんのデート』も同時上映される。それを記念し、同日放送日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜後9：00）で『カールじいさんの空飛ぶ家』を放送する。【動画】「やさしい気持ちで（マイ・エレメントver.）」ミュージッククリップ今作は、『ト