1万円で始められる不動産投資法 1万円で不動産投資を始めるには、「REIT（不動産投資信託）」と「クラウドファンディング」があります。 REIT（不動産投資信託） REITとは、Real Estate Investment Trustの略称で、オフィスビルやマンションなどの賃貸住宅、商業施設、物流施設などに投資して得た賃料収入や売買益を投資家に分配する金融商品です。日本で取り扱われるREITは、J-REIT（ジェイ・リート）と呼ばれています。