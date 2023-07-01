◆米大リーグアスレチックス―ホワイトソックス（３０日・オークランド・コロシアム）アスレチックス・藤浪晋太郎投手（２９）の快投にネットがざわついた。藤浪は３０日（日本時間７月１日）、本拠地・ホワイトソックス戦で、４点リードの７回に３番手で登板し、１回無安打無失点のパーフェクトリリーフ。わずか５球、全球ストライクで右直、三ゴロ、遊ゴロで３者凡退に仕留め、２ケタだった防御率が、２７試合目の登板だっ