Amazonはプライム会員向けセール「プライムデー」の概要を発表しました。2023年の開催期間は、7月11日（火）0時から12日（水）23時59分まで。期間中、プライムデーのページ内に特集コーナーを公開。「憧れのアイテム」特集では、話題の商品やAmazonのイチ推し商品をそろえ、「日用品のまとめ買い」特集では人気の日用品や必需品を特別価格で用意します。プライムデー開始の2日前、7月9日（日）0時からは「プライム先行セール」を開