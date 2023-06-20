石川県野々市市内の商業施設で19日午後、プロジェクターを万引きしたとして、白山市の中学校教諭が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、白山市の北星中学校教諭で、金沢市上荒屋に住む田中寛之容疑者(28)です。田中容疑者は19日午後0時半ごろ、野々市市内の商業施設でおよそ5万7000円相当のプロジェクター1台を万引きした疑いがもたれています。調べに対し田中容疑者は、容疑を認めていて、「前にも盗んだことがある」な