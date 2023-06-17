焼き肉店から生肉を使用したレバーやユッケが消えて12年。そのきっかけとなった『焼肉酒家えびす』を運営していた『フーズ・フォーラス』が、3月28日付で金沢地裁から破産手続きの開始決定を受けた。【写真】「和牛ユッケ」が280円、0円のメニューまで…食中毒で死亡者が出た焼肉屋のメニュー「‘11年に起きたこの事件では、富山、石川、福井、神奈川の4県6店舗でユッケなどを食べた客181人が食中毒を発症し、5人が亡くなりまし