お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の坂井良多（37）と、アイドルグループ「マボロシ可憐GeNE」の元メンバー・早乙女ゆみのさん（28）夫妻が、11日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）に出演。結婚を決意したエピソードを告白した。5年前に「海の家」で知り合い、その後、早乙女さんがアイドルを引退後に交際を始めた2人。しかし、意外にも坂井は奥手で、相方の金ちゃんは「30歳まで、彼女いたことないんで