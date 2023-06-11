飲食店、ホテル、美容院、病院など、あらゆるユーザーの選択に口コミがついて回る現代社会。しかし、「点数が悪い＝悪い店」とジャッジするのは早計だ。玉石混合な低評価口コミから、さまざまな理由で隠れてしまったプロが選ぶ実は“良い店”を紹介する。今回は炎上騒ぎに発展してしまった新橋の焼鳥屋「出世酒場 大統領」を突撃した。◆Googleマップ評価は1.2、それでも店主はニコニコ顔・Googleマップ／1.2「出世酒場 大統領」Go