日本で11.6インチAndroidタブレット「OPPO Pad 2」が発売へ！OPD2202が技適通過総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにOPPO Mobile Telecommunications（以下、OPPO）が「OPD2202」（認証番号：018-230090）の無線LAN（Wi-Fi）とBluetoothについての工事設計認証（いわゆる「技適」）を2023年4月7日（金）付けで認証技術支援センターによって取得しています。OPD2202は現時点では海外で