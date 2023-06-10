マッチングアプリでの出会いで成功している人、増えていますよね。しかし「自分もマッチングアプリで素敵な人に出会いたい」と思ったものの、想定外のショッキング体験をした人もけっこういるようですよ。今回は、そんなマッチングアプリで体験したドン引きエピソードについて、20〜30代の女性約200人が集まるanan総研メンバーに聞いてみました！女性約200人調査「マッチングアプリのドン引き出会いエピソード」「マッチングアプリ