エンブレムをカスタムした愛車に乗るさんま。日焼けしたのか、顔まわりは赤黒さが目立っていた「全部のジャンルの審査委員長が松本人志さん」「（松本が審査員を務める）大会に出ない人の価値をおとしめる」「審査員をやりすぎてしまっている」5月29日、YouTubeに投稿した動画でオリエンタルラジオ・中田敦彦（40）が “口撃” したのは、ダウンタウンの松本人志（59）についてだ。松本を批判することを故・ジャニー喜多川氏の