元AKB48研究生でグラビアアイドルの金子智美さんが2023年5月15日、10年前の自身の写真と現在の自身を比較する写真をツイッターに公開した。「眉毛は大事」金子さんはツイッターで、「パスポートを更新するのに証明写真撮ったのですが10年で人ってこんなに変わるんだね」と報告しつつ、10年前に撮影した証明写真を使ったパスポートの顔写真と、現在の証明写真の2枚を公開した。10年前のパスポート写真の金子さんは茶髪で眉が細いが