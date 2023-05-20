アメリカ在住のある女性は、飛行機で隣に座る男性が有名人であることに気付いた。しかし彼が何をしている人物なのか分からず、女性はSNSで情報を求めたところ、男性本人からメッセージが届いたという。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】米フロリダ州出身のインフルエンサー、ペイジ・クレイグさん（Paige Craig、31）が、今月12日に投稿したTikTok動画が、これまでに3290万回以上も視