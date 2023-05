アメリカ在住のある女性は、飛行機で隣に座る男性が有名人であることに気付いた。しかし彼が何をしている人物なのか分からず、女性はSNSで情報を求めたところ、男性本人からメッセージが届いたという。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えている。

米フロリダ州出身のインフルエンサー、ペイジ・クレイグさん(Paige Craig、31)が、今月12日に投稿したTikTok動画が、これまでに3290万回以上も視聴されるほど注目を集めている。英ニュースメディア『The Sun』によると、ペイジさんは当時、フロリダ州オーランドからカリフォルニア州ロサンゼルスへ向かう飛行機に乗っていたという。

飛行機に搭乗して席に着いたペイジさんは、何人かの乗客が彼女の隣の席の男性と一緒に記念写真を撮っていることに気付いた。しかしペイジさんは、彼が誰で何をしている人物なのか知らなかったため、TikTokで情報を集めることにした。

ペイジさんはさりげなく男性を撮影すると「この男性が誰なのか教えてください。乗客のみんながこの男性と一緒に写真を撮っているんだけど、彼に誰なのか聞けないでいるの」と言葉を添えて投稿し、キャプションには「彼はスペイン語を話して、とても感じのいい方です」と綴った。

TikTokで110万人のフォロワーを持つペイジさんのもとにはすぐにコメントが届き、「彼はコメディ界で最も有名なメキシコ人俳優の一人だ」「彼は昨年、オスカーで作品賞を受賞した映画『Coda コーダ あいのうた』に出演しているよ」といった情報が寄せられた。そこでペイジさんは、隣にいる男性がメキシコ出身の俳優でコメディアンのエウヘニオ・デルベス氏(Eugenio Derbez)だと知った。

ペイジさんは彼が誰なのかを知ることができて安心したが、翌日になって驚くことになった。なんとデルベス氏はペイジさんの動画を引用してTikTokに投稿しており、「やあ、ペイジ! 自己紹介させて欲しいんだ。僕の名前はエウヘニオ・デルベスで俳優兼監督をしているんだ」と語り、自身が出演した数々の映画のシーンを盛り込んで紹介したのだ。

さらにデルベス氏は、動画の最後で「ところで誰か、この女性が誰なのか教えてくれるかい?」と尋ねていた。

のちにペイジさんは米ニュースメディア『Insider』のインタビューに応じ、このように語っている。

「あの時、彼が誰なのか分かったので動画をすぐに削除しようと思っていました。そうすれば5時間のフライト中、私がこんな投稿をしたって彼に知られる心配がなくなると思ったから。」

しかしペイジさんは、届いたコメントからデルベス氏についてもっと知りたいと思ったようで、動画はそのままにしておいたという。彼女はさらに「投稿した動画が、彼のスマートフォンに表示されることがあるんじゃないかと心配でした」と語っている。そしてペイジさんは後日、TikTokを介してデルベス氏に「これからあなたの映画を一気に見るつもりです」とメッセージを送っていた。

画像は『Paige Craig 2023年5月12日付TikTok「Other information- he speaks spanish and is a very nice man.」』『eugenioderbezoficial 2023年5月13日付TikTok「@Paige Craig, my name is Derbez...」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)