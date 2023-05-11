「King＆Princeから平野紫耀さん（26）、岸優太さん（27）、神宮寺勇太さん（25）が脱退する5月22日を目前に控えて、ファンたちは’18年のデビュー曲『シンデレラガール』を、ミリオンセラーにしようと、購買活動に励んでいます。Twitter上には《#追いデレラ》という言葉とともに、大量のCDの画像がならんでいます」（芸能関係者）“脱退カウントダウン”が迫る5月4日、平野は主演ドラマ『クロサギ』（TBS系）で、第26回日刊スポー