ア・リーグの週間MVPを受賞米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚外野手が8日（日本時間9日）、ア・リーグの週間最優秀選手（MVP）を初受賞した。直近6試合で打率.480、2本塁打、8打点。米メディアは「5月まだ1球も空振りしていない」と衝撃を持って伝えた。今季メジャー移籍を果たした吉田は、4月は21打席連続ノーヒットを経験するなど苦しんだ時期もあったが、徐々に適応。米スポーツ専門局「NBCスポーツ・ボストン」は「マ