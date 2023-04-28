柔道の男子日本代表前監督の井上康生（44）が、滝沢カレン似の30代人妻と“ホテル密会”していたと26日の「文春オンライン」が報じた。妻でタレントの東原亜希（40）は、報道後も毎日インスタグラムを更新。投稿は自身のファッションや晩御飯についてで、夫の不倫騒動には沈黙を貫いている。第2子出産の佐々木希と歌手LiSAに共通点…“雨降って地固まる”の先にあるものSNSでは早速、《嫁の東原亜希のデスノート、久しぶりに発