関西地域のモスバーガー店舗にて、モスの契約農家の畑で栽培された淡路島産の新たまねぎを使用した「2023年度淡路島産たまねぎ祭り」を開催！2023年4月26日（水）から、関西地域と鳴門店（徳島県）のモスバーガーにて「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立てチーズ入り」が期間限定で販売されます☆ モスバーガー「2023年度淡路島産たまねぎ祭り」 開催期間：2