第3打席で復帰後初安打、本拠地のファンから大きな拍手■カージナルス 5ー4 パイレーツ（日本時間17日・セントルイス）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が16日（日本時間17日）、本拠地でのパイレーツ戦に「7番・中堅」でスタメン出場。6回の第3打席で今季1号となる同点2ランを放つなど、2打数1安打2打点3四球だった。チームは延長10回に5-4でサヨナラ勝ちした。第1打席は見逃し三振、第2打席では四球を選び、第3打席で