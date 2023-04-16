お笑いタレント・有吉弘行（48）が16日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に出演。昨年5月に亡くなった「ダチョウ倶楽部」上島竜兵さん（享年61）が率いた「竜兵会」の思い出について語る場面があった。草野球の話題になると、有吉は「竜兵会でホストクラブのメンバー相手にやったときは最高だったね。“100対0”ぐらいで勝ってさ。ホストの連中が仕事終わりで、アフターで女連れ