「日本ハム−西武」（１６日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が試合前練習中、西武・外崎のもとへ駆け寄り言葉をかけた。会談後、両者は笑顔。１５日の試合で起こった頭部死球について“謝罪”した模様だ。当日のゲームで先発した上沢は三回まで１人の走者も出すことなく、完璧な投球内容。だが、四回に突如制球が乱れた。先頭の愛斗に左前打を浴びると、１死二塁で外崎にはカーブがすっぽ抜け、ボールはヘルメ