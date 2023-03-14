モスフードサービスは3月29日から毎月29日(肉の日)限定で、「新きんにくにくバーガー」を発売する。税込850円。一部を除く全国の「モスバーガー」店舗で取り扱う。【2022年販売第1弾】モスバーガー「きんにくにくバーガー」11月まで販売延長、オカダ・カズチカ監修“新日本プロレス50周年記念コラボ”、毎月29日“肉の日”限定メニュー新日本プロレスのオカダ･カズチカ選手が監修した第2弾商品。1食あたりのたんぱく質は約32g。新