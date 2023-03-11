ºòÇ¯9·î¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê47¡Ë¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤··ëÀ®40¼þÇ¯¤Î·³ÃÄ¤Ë¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¡Ä°ìÀ¸ÌÌÅÝ¸«¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ö¤â¤¦´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä±ïÀë¸À¢£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖCHICAGO¡×¹ßÈÄ¤«¤é2Ç¯Ã±¿ÈÅÏÊÆ¤·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖCHICAGO¡×¤Î4ÅÙÌÜ¤Î¼ç±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞÀ­¹øÄË¾É¤ÈÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¹ßÈÄ¡£¼«Ëý¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ÇÄ¹»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È