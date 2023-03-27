完全ワイヤレスイヤホンは各社からエントリークラスからハイエンドモデルまで多数リリースされています。リーズナブルなスマートフォンをリリースしているXiaomiから、高機能でデザインが洗練されているXiaomi Buds 4 Proが発売されましたので紹介します。Xiaomi Buds 4 ProのパッケージXiaomi Buds 4 Proは、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。小型イヤホンではありながら、11mmデュアル