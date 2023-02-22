国内携帯キャリアの契約者数で第3位のソフトバンク。同社の店舗で、契約者のスマホにキャッシュレス決済アプリ「PayPay」をダウンロードさせる際、同社クルー（店員）による“違法行為”が横行していることが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】“違法行為”が横行しているというソフトバンクの写真を見る家電量販店にあるソフトバンクの店舗現役の店舗クルーが語る。「キャリア大手3社の中でもソフトバンクは営業に強いと