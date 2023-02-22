チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦・ファーストレグのナポリ戦にフル出場したMF鎌田大地に対し、現地メディア『Frankfurter Rundschau』が高評価を与えている。CLベスト8入りをかけた戦いの第1戦で、本拠地にナポリを迎えたフランクフルト。序盤こそナポリを押し込んだものの、次第に相手に主導権を握られると、前半のうちにカウンターから先制点を許す。さらに後半にはランダル・コロ・ムアニが一発退場になる