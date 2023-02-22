女優・伊藤沙莉（28歳）が2月22日、自身のTwitterを更新。2024年前期の連続テレビ小説でヒロインを務めることを報告している。伊藤はこの日、「発表されました…！！！！！ この度、私伊藤沙莉 2024年度前期連続テレビ小説主演を務めさせていただくことになりました！」とファンに報告。そして「緊張しております！どうか、温かくお見守りください 宜しくお願い致します！！！」とツイートしている。この報告に、ファンからたくさ