鹿児島県警鹿児島西署は１１日、鹿児島市、会社員の男（２０）と、いずれも市内の女子高校生（１９）と無職の女（１９）を威力業務妨害の疑いで逮捕した。発表によると、男と女子高校生は２日午前４時１５分〜２５分頃、走行する車の中などから、同署に向けて手持ち式の打ち上げ花火を連射するなどし、業務を妨害した疑い。女子高校生と無職の女は１月３１日未明、同様の行為をした疑い。３人はいずれも容疑を認めており、「