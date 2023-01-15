今年4月、4年に一度の統一地方選が実施される。各政党や候補者の権謀術数が交差する選挙前の風物詩と言えるのが、「怪文書」だ。出典が不明で、信憑性も危うい胡散臭いものから、身近な人物が創ったとしか思えないほど内容が具体的なものまで玉石混淆だ。〈武蔵野市立憲民主党ご関係者各位〉本誌編集部にも、ある市議に関する写真付きの怪文書が届いた。立憲民主党に所属する東京都武蔵野市議・藪原太郎氏（49）に関するものだとい