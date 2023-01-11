スズキの世界戦略EV第一弾はSUV2023年1月11日、スズキは、インド・デリー近郊で開催されている「Auto Expo 2023」にて、スズキのEV（電気自動車）コンセプトモデル新型「eVX」を世界初公開しました。世界初公開されたスズキ新型「eVX」新型eVXは、スズキのEV世界戦略車第一弾。2025年までの市販化を計画しているSUVです。【画像】スズキ「新型タフ顔SUV」登場！ グローバル戦略EV第一弾「eVX」を画像で見る（74枚）エクステ