¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ç¾­¤òÌ³¤á¤ë£Ä£ÆµÈÅÄËãÌé¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¡Ë¤Î?ÃËµ¤?¤¬´Ú¹ñ¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡Ö¥É¥¤¥Ä¿Ê½Ð¸å¤ËÉÔ¿¶¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÁª¼ê¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾­¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÅÄ¤À¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£¡Ö£Í£ÆÍûÅì荕¡Ê¥¤¡¦¥É¥ó¥®¥ç¥ó¡á¥Ï¥ó¥¶¡¦¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÉÔ¿¶¤òÃ¦½Ð¤Ç¤­¤º¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤¿