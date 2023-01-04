◆新日本プロレス「アントニオ猪木追悼大会ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１７ｉｎ東京ドーム〜闘魂よ、永遠に」大会▽ダブルメインイベント１・ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合６０分１本勝負 〇オカダ・カズチカ（３３分０３秒レインメーカー→片エビ固め）ジェイ・ホワイト●（４日、東京ドーム）昨年１０月１日に亡くなった団体の創始者・アントニオ猪木さん（享年７９）の追悼大会としてのビッグマッチが