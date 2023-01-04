人気YouTuberの中町綾さん（21）が2022年12月27日、自身のYouTubeチャンネル「中町綾チャンネル」を更新し、怪奇現象に見舞われていることを告白した。「マジで悩まされてるのよ」中町さんはこの日「ある画像見てから怪奇現象止まらなくてやばい。(ガチ)」というタイトルで動画を更新。「めちゃめちゃ最悪な話があって、またかよって思うかもしれないけど、怪奇現象がひどすぎてマジで悩まされてるのよ」と明かした。中町さんの話