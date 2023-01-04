NEWSの増田貴久（36）が4日放送のテレビ東京「ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜」（後6・25）に出演し、唯一NGを出している仕事を明かした。「都内最強開運スポット巡り」のロケに出演した増田。占い師の星ひとみ氏から増田の運気アップポイントとして「山登りをする。高いところに登る。高いところから世界を見るっていうことが増田さんにとっては大開運ポイントになっています」と伝えられた。これに増田は「僕、仕事